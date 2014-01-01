الديمقراطية: اقتطاع أموال المقاصة أعمال قرصنة ولصوصية

رام الله / سما /

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اقتطاع دولة الاحتلال الإسرائيلي 100 مليون شيكل من أموال المقاصة بأنه أعمال قرصنة ولصوصية وسطو على أموال الشعب الفلسطيني، التي تجنيها السلطة الفلسطينية من دافعي الضرائب.

وقالت الجبهة: إن دولة إسرائيل تحرص على أن تؤكد يومياً أنها دولة تقوم على السطو والقرصنة واللصوصية والنهب لأرضنا ومياهنا وأموالنا وكل ثرواتنا الطبيعية، كما تمارس كل أشكال القمع والقتل وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأضافت الجبهة: إن ما يدعو للأسف أن دولاً كبرى كالولايات المتحدة وأوروبا، ممن تتغنى بحقوق الإنسان، تتعامى عن أعمال الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على الاستعمار الاستيطاني والتطهير العرقي، والتمييز العنصري، وتصر على تزييف الواقع، وتصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية، في الوقت الذي تذبح فيه الديمقراطية والعدالة يومياً في ممارسات حكومة دولة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية والقضائية.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر بعلاقتها مع دولة الاحتلال، بما تستحقه من احتقار، ومقاطعة وعزل سياسي واقتصادي ومالي وإداري.

كما دعت الجبهة جالياتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية في دول الغرب إلى مواصلة تحركاتها الناهضة من أجل تطوير كشفها لواقع دولة الاحتلال، وزيف ادعاءاتها الإنسانية، وكسب المزيد من التأييد لقضايا شعبنا، وفرض العزل الدولي على إسرائيل باعتبارها دولة مارقة وموبوءة سياسياً وفكرياً وثقافياً