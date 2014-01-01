  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية: اقتطاع أموال المقاصة أعمال قرصنة ولصوصية

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: اقتطاع أموال المقاصة أعمال قرصنة ولصوصية



رام الله / سما /

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اقتطاع دولة الاحتلال الإسرائيلي 100 مليون شيكل من أموال المقاصة بأنه أعمال قرصنة ولصوصية وسطو على أموال الشعب الفلسطيني، التي تجنيها السلطة الفلسطينية من دافعي الضرائب.

وقالت الجبهة: إن دولة إسرائيل تحرص على أن تؤكد يومياً أنها دولة تقوم على السطو والقرصنة واللصوصية والنهب لأرضنا ومياهنا وأموالنا وكل ثرواتنا الطبيعية، كما تمارس كل أشكال القمع والقتل وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأضافت الجبهة: إن ما يدعو للأسف أن دولاً كبرى كالولايات المتحدة وأوروبا، ممن تتغنى بحقوق الإنسان، تتعامى عن أعمال الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على الاستعمار الاستيطاني والتطهير العرقي، والتمييز العنصري، وتصر على تزييف الواقع، وتصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية، في الوقت الذي تذبح فيه الديمقراطية والعدالة يومياً في ممارسات حكومة دولة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية والقضائية.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر بعلاقتها مع دولة الاحتلال، بما تستحقه من احتقار، ومقاطعة وعزل سياسي واقتصادي ومالي وإداري.

كما دعت الجبهة جالياتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية في دول الغرب إلى مواصلة تحركاتها الناهضة من أجل تطوير كشفها لواقع دولة الاحتلال، وزيف ادعاءاتها الإنسانية، وكسب المزيد من التأييد لقضايا شعبنا، وفرض العزل الدولي على إسرائيل باعتبارها دولة مارقة وموبوءة سياسياً وفكرياً وثقافياً

#الجبهة الديمقراطية #المقاصة #اموال المقاصة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد عميد أركان حرب بالجيش المصري بهجوم ارهابي في سيناء

شاهد.. أحدث مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء الإمارات

عناصر "حزب الله" الذين أطلقوا الصواريخ على اسرائيل يوجهون رسالة إلى حسن نصر الله

صورة: الاحتلال يتراجع عن السماح بتصدير واستيراد بعض السلع من وإلى غزة

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن محاكمة الرياض للمعتقلين لديها من الفلسطينيين

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء (صور + فيديو)

وزير إسرائيلي: هناك اتصالات مباشرة وتفاهمات مع السعودية.. وقرار"مهم جدا" يخص الأردن

الأخبار الرئيسية

البزم يتحدث حول تفجير منتجع بيانكو وسوق الزاوية والحالة الأمنية بغزة

اشتية : نناقش مقترح إعطاء إجازة بدون راتب لمن يرفض تلقى التطعيم

يبدأ الاثنين القادم .. التعليم بغزة تكشف طبيعة الدوام الدراسي للطلبة وعدد الأيام

شلبي يكشف تفاصيل جديدة حول تنفيذه عملية "زعترة": الجنود اختبأوا ولم يردوا

DFIHd

غزة: تفاصيل جديدة ومروعة في وفاة طفل نتيجة التعذيب من قبل أقاربه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية