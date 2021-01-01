لماذا مدينة "عشق آباد" هي الأغلى في العالم لعام 2021؟ (فيديو)

وكالات / سما /

مؤشر "ميرسر"، لجودة وتكلفة المعيشة لعام 2021، أظهر مدينة "عشق آباد" الأغلى في العالم من حيث التكلفة المعيشة.

تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، أن "ميرسر" يقيم المدن من خلال أسعار العملات وتقلباتها والتضخم على البضائع والخدمات وأسعار الإقامة.

مدينة "عشق آباد"، عاصمة تركمانستان في آسيا الوسطى تعني مدينة العشق باللغة الفارسية يبلغ عدد سكانها 1.031.992 نسمة، وفقا لكتاب جينيس للأرقام القياسية تضم أكبر تجمع للمباني الرخامية البيضاء في العالم.

الدولة تعاني من التضخم المحلي منذ عام 2014 بسبب التدهور في صادرات الطاقة، إذا يعتمد اقتصاد الدولة على صادرات الغاز بشكل أساسي.

هذا التدهور أثر سلبا على قيمة العملة المحلية وأغرق فئات سكانية كبيرة في الفقر.