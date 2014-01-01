لعنة الحرب لا تزال قائمة.. بالفيديو: انتحار إسرائيلي متأثرًا بتداعيات حرب 2014 على غزة

القدس المحتلة / سما /

نشرت القناة 12 العبرية، مقابلة مع عائلة المستوطن الإسرائيلي موشيه عتصيون (88 عامًا)، الذي عُثر عليه أول أمس الأحد منتحرًا عند قبر ابنه زئيبك عتصيون (55 عامًا) والذي قُتل خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014.



وقالت زوجة ابنه نافا عتسون: إن زوجها زئيبك كان يشغل منصب ضابط أمن كيبوتس نيريم، وقد قُتل نتيجة سقوط قذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة في الساعات الأخيرة من الحرب على القطاع عام 2014.

زئيبك عتصيون



وأشارت ابنة موشيه عتصيون، إلى أن والدها كان يخطط للانتحار في ذكرى مقتل أخيها زئيبك، مضيفةً أن والدها حصل على مسدس ابنه بعد أن طلب من الجهات المسؤولة أن يبقى المسدس بحوزته بعد مقتله.



وأشارت القناة 12 إلى أن زئيبك قُتل هو ورفيقه شاحر ملميد، وهما من مستوطني كيبوتس نيريم بغلاف غزة؛ إضافة إلى إصابة رئيس المجلس الإقليمي أشكول، غادي يركوني، بجراح خطرة في ذات الحادث.



تفاصيل أخرى في هذا الفيديو: