طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء.

وقالت الهيئة، إن السفر سيكون غدا للمتبقي من الحافلة الثالثة + الرابعة من كشف رقم (2021/27).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتذكير رابط كشف (2021/27): اضغط هنا