مسمار: المجلس الوطني يناقش غداً موافقة البرلمان الافريقي على انضمام اسرائيل كعضو مراقب

رام الله / سما /

تعقد اللجنة السياسية في المجلس الوطني اجتماعاً لها غدا، لمناقشة عديد القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية أبرزها موافقة البرلمان الافريقي على انضمام اسرائيل كعضو مراقب، إضافة لبحث الملفات والأوضاع الداخلية.

وطالب رئيس اللجنة خالد مسمار في حديث إذاعي، كافة البرلمانات ان تضغط على حكوماتها من أجل إيجاد آليات لمحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وأن ترتقي بمواقفها، وتخرج عن إطار الإدانة والاستنكار.

وأضاف مسمار أنه جرى إرسال رسائل لكافة البرلمانات بضرورة التحرك لنصرة القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن كل ما يجري في القدس المحتلة، يتطلب من الجميع اتخاذ موقف حاسم في مواجهة انتهاكات الاحتلال.