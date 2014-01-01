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وزارة الصحة: عزوف كبير من قبل المواطنين على اجراء الفحوصات

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: عزوف كبير من قبل المواطنين على اجراء الفحوصات



رام الله / سما /

توقع المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب الانتشار الواسع للفيروس.

وأشار الى أن غالبية من يقومون بإجراء الفحوصات هم من المسافرين الراغبين في الحصول على نتيجة الفحص أو من الذين تظهر عليهم اعراض الاصابة.

وأضاف الشخرة في حديثه لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء أن الارقام المعلنة عن عدد الاصابات لا تعكس الواقع، خاصة مع عودة المسافرين من الخارج، مطالباً كل قادم من الدول المصنفة بالحمراء بالحجر المنزلي لمدة عشرة أيام وعدم المخالطة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة طلبت من كافة المديريات على مستوى الوطن بمتابعة الإجراءات وزيارة القرى والمناطق لأخذ عينات أكثر للتمكن من حصر الاصابات إذا وجدت وألا تمتد الى مناطق أخرى.

وأشار الشخرة إلى أن وزارة الصحية ومع بدء المدارس الاثنين المقبل أوصت بحملة تطعيم واسعة في المدارس وللكوادر التعليمية ولكافة الوزارات التي تكون على تعامل مباشر مع المواطنين، مبيناً أن لجنة الوبائيات ستجتمع خلال يومين لبحث كافة الأمور المتعلقة بالوضع الوبائي في فلسطين.

ودعا المواطنين للتوجه فورا الى مراكز التطعيمات والالتزام بالإجراءات الوقائية تجنبا للذهاب الى اجراءات مشددة وواسعة.

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