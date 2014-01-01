الاحتلال يشرع ببناء مصعد كهربائي بالحرم الابراهيمي

رام الله / سما /

شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ببناء مصعد كهربائي في الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل واعتبرت وزارة الاوقاف بان ذلك تكريسا لسياسة التهويد التي تتبعها حكومة الاحتلال.

وناشد مدير اوقاف الخليل جمال ابو عرام المواطنين بضرورة اداء الصلوات في الحرم الابراهيمي وخاصة صلاة ظهر اليوم للتعبير عن رفضهم لهذا الاجرام ألاحتلالي بحق الحرم .

ودعا محافظ الخليل أبناء المحافظة إلى النفير العام وتعزيز تواجدهم في الإبراهيمي.

كما دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة الخليل الى النفير العام نحو الحرم الابراهيمي الشريف والتواجد فيه من أجل إفشال المخطط الإسرائيلي، داعية الى الاعتصام داخل الحرم الابراهيمي وإقامة جميع الصلوات فيه وليكن صوتكم عال في المحافظة على حرمة الحرم الابراهيمي.



وقالت القوى إن الحرم يتعرض إلى هجمة شرسة من الاحتلال ومستوطنيه في محاولة طمس الهوية الاسلامية العربية عن الحرم الابراهيمي عن طريق تركيب مصعد كهربائي وموقف لسيارات المستوطنين.

وكانت المحكمة الاسرائليية قد رفضت التماسا تقدمت به مؤسسات الخليل بمنع اقامة المصعد الكهربائي واعطى وزير جيش الاحتلال اوامره للإدارة المدنية ببناء المصعد .

وتدعي سلطات الاحتلال بان هذا المصعد سيخدم الاشخاص ذوي الاعاقة والوصول الى الحرم في حين ان مكان المصعد موجود في الجزء المسيطر عليه من الحرم الابراهيمي والذي يسيطر عليه المستوطنون ولا يسمح للفلسطينيين بالوصول الى هذه المنطقة الا في عشرة ايام معدودة على مدار العام .

وكانت حكومة الاحتلال قد شكلت في العام 1994 لجنة شمغهار للتحقيق في المجزرة التي ارتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين بصلاة الفجر في 25/2/1994 حيث راح ضحيتها 29 فلسطينيا وأصيب اكثر من 150 , وقررت هذه اللجنة تقسيم الحرم بين المستوطنين والفلسطينيين وهذا القرار قد رفضته مؤسسات الخليل في حينه ولا زالت وزارة الاوقاف تطالب عبر الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية برفع يد الاحتلال عن الحرم الابراهيمي وإعادته الى سابق عهده