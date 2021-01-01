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شمس البارودي لم تشارك في غُسل دلال عبد العزيز

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شمس البارودي لم تشارك في غُسل دلال عبد العزيز



وكالات / سما /

كشف الفنان المصري حسن يوسف، سبب عدم إقدام زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي على غسل الفنانة دلال عبدالعزيز، التي جرى دفنها أمس .

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، السبت، إثر صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وقال حسن يوسف، خلال مداخلة في قناة «الحدث اليوم»: المصرية: «شمس بتتعب جدا، اشتركت في غسل أمي وأمها ومرضت بعدها حوالي شهر، وعندما حكت لصديقاتها قالت إحداهن إن جسمها ليس قابلا لهذا الأمر، فتوقفت".

وأضاف: "ترحمت شمس على دلال عبد العزيز وصلت عليها، وقرأنا قرآنا على روحها، ولا شك أننا فقدنا عنصرا من عناصر الخير في الوسط الفني، فقد كانت معروفة بأعمالها الخيرية الكثيرة وأثبتت أن الشراقوة أناس طيبون وأهل كرم".

وتابع: "كان الله في عون إيمي ودنيا لأنهما فقدا الأب سمير غانم والأم في بضعة أشهر، لكن بارك الله في أبنائهما وألهمها الصبر والسلوان"

#دلال عبد العزيز #شمس البارودي

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