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الصحة: لا وفيات و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حال تعاف في فلسطين

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: لا وفيات و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حال تعاف في فلسطين



رام الله / سما /

​ أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و35 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبينت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 6، جنين 29، نابلس 40، قلقيلية 6، سلفيت 4، طولكرم 10، ضواحي القدس 1، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 9، أريحا والأغوار 1، الخليل 1، قطاع غزة 145".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 6، طولكرم 4، رام الله والبيرة 3، الخليل 2، قطاع غزة 20".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 15 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية25 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 614,176 بينهم 425,117 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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