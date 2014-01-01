آيفون IPhone 13 سيحصل على الميزة التي يريدها الجميع

وكالات / سما /

كشفت تسريبات شركة أبل عملاق صناعة الهواتف الذكية الأمريكية، عن سلسلتها الجديدة الأقوى آيفون iPhone 13، والتي يأتي معها عدد من النسخة المطورة مثل البرو والماكس، في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين المستخدمين بفارغ الصبر طرحها بالأسواق خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي كشفت فيه عدد من التقارير الأجنبية عن أبرز المواصفات التي تأتي بها، والتي تستهدف الشركة من خلالها إضافة مميزات هي الأولى من نوعها، فضلاً عن حل بعض المشكلات التي يعاني من مستخدمي الإصدارات السابقة، لاسيما التي تتعلق باستهلاك وعمر البطارية.

مما لا شك فيه أن شركة أبل تهتم دائمًا بوضعية الكاميرات فائقة الدقة والمعالجات القوية، وهو المتوقع أن يحمله iPhone 13 كالعادة، وهو الأمر ذاته الذي نجده في تصميمات الهاتف والشكل الخارجي الأنحف وغيره، ولكن نظريًا يبحث الكثير من المستخدمين ومن محبي هواتف الآيفون خلال الفترة الأخيرة عن عمر بطارية أفضل، لاسيما وأنها قد تكون مشكلة متكررة مع الإصدارات السابقة، وهو من المتوقع أن تتفاده الشركة في آيفون 13 الجديد.

زيادة متوقعة في سعة البطارية

وفي ظل ما يتردد عن اتجاه Apple لإضافة الشحن العكسي للهاتف الجديد، فيرى الكثير من المحللين، أن تلك الميزة من شأنها أن تجعل الأمر أسوأ وتبدو كما أنها فكرة غبية، إلا أن الاتجاه الأقرب للحقيقة والأكثر منطقية عو التخطيط لزيادة سعة البطارية في التشكيلة الجديدة وزيادتها بشكل كبير، وهو ما توضحه الأرقام الواردة بشأن Pro Max، والتي ترتفع فيها السعة من 3687mAh إلى 4352mAh، والطرازات الاحترافية والعادية من 2815mAh إلى 3095mAh، وهو ما ينطبق على النسخة الميني أيضًا من 2227mAh إلى 2406mAh.

هل سيقلل معالج A15 من استهلاك الطاقة؟

كما يتردد أيضًا أن معالج A15 سيقلل من استهلاك الطاقة المستهلكة من البطارية من 15٪ إلى 20٪، أملاً في توفير أفضل عمر لها في iPhone 13، مع ترجيح الاعتماد على تقنية LTPO لخفض استهلاك الشاشة للطاقة، وهو ما يكون العامل الأكثر إيجابية ونقطة بيع قوية بالفعل، تساهم بشكل كبير في تحقيق نسب مبيعات أكبر.

4 عوامل أساسية تزيد من قوة أيفون 13

الشكل: سيكون آيفون 13 أكثر سمكًا قليلاً من آيفون 12، مع شاشة من نوع OLED بقياس 5.4 بوصة.

الكاميرا: ستشهد تصميم الكاميرات الخلفية بعض التغييرات المثيرة للاهتمام، بجانب المحفظة نتوء الكاميرا في الهاتف، مع إضافة طبقة من الزجاج تغطي جميع العدسات الثلاث لجعلها تبدو وكأنها كاميرا واحدة.

شبكة الجيل الخامس: سيتم توفير شبكات mmWave 5G في هواتف آيفون 13.

معرف الوجه: ستضمن الشركة تواجد ميزتي قارئ البصمات Touch ID ومعرف الوجه Face ID