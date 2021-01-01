اشتية : نناقش مقترح إعطاء إجازة بدون راتب لمن يرفض تلقى التطعيم

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية، إنه سيتم اتخاذ إجراءات بحق من يتخلف عن تلقي لقاحات كورونا حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة للإغلاق، وهناك مقترح أمام مجلس الوزراء بإعطاء إجازة بدون راتب لمن يرفض تلقي التطعيم من الموظفين الرسميين إلى حين الإعلان عن انتهاء الوباء.

وطالب اشتية في كلمة اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي منع محاولات النظام القضائي للاحتلال مساومة أصحاب الارض الأصليين في القدس على ترك منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

وأشار: إسرائيل خصمت 100 مليون شيكل من الأموال المستحقة لنا من الضرائب هذا الشهر، بحجة اننا ندفع لأسر الشهداء والأسرى، نطالب بأموالنا كاملة وهذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني ويضعنا في موقف مالي صعب.

ويناقش المجلس قضايا تخص كهرباء طولكرم، وحزمة من مشاريع البنية التحتية من بناء مدارس جديدة ومرافق صحية وشراء أدوية وبرنامج لاستيعاب النساء العاملات في المستعمرات واسرائيل من اجل خلق فرص عمل بديلة لهن.