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18 % من عدد الفحوصات ..غزة: 145 إصابة بكورونا بينها 43 حالة حرجة

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
18 % من عدد الفحوصات ..غزة: 145 إصابة بكورونا بينها 43 حالة حرجة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلا وفيات، بعد إجراء 806 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 20 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 117541 إصابة بينها 1649 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 114786 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1106.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 43.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 336300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 111784 شخصًا.

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