  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يبدأ الاثنين القادم .. التعليم بغزة تكشف طبيعة الدوام الدراسي للطلبة وعدد الأيام

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يبدأ الاثنين القادم .. التعليم بغزة تكشف طبيعة الدوام الدراسي للطلبة وعدد الأيام



غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أن الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 في مدارس محافظات قطاع غزة ستكون وجاهية بشكل كامل.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الدوام المدرسي سيكون ستة أيام في الأسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والالتزام بالبروتوكول الصحي الخاص بوقاية الطلبة من فايروس كورونا.

وأضافت أن دوام الهيئات التدريسية سيبدأ يوم السبت الموافق 14/08/2021م، ودوام الطلبة يوم الاثنين الموافق 16/08/2021م.

وأوضحت الوزارة، أنها ستجري تقييماً مستمراً للحالة الوبائية خلال العام الدراسي بالتنسيق مع وزارة الصحة وخلية الأزمة، وفي ضوء ذلك تتخذ الإجراءات المتعلقة بطبيعة الدوام المدرسي بما يضمن سلامة الطلبة والطواقم التدريسية والإدارية.

وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم العام الدراسي إلى أربع فترات دراسية، يفصل بينهم إجازات قصيرة، بواقع فترتين دراسيتين لكل فصل دراسي، وبحيث يتم تقييم أداء الطلبة خلال كل فترة دراسية وفي نهايتها وفق برنامج يوضح آليات وأساليب ومواعيد التقويم.

الأكثر قراءة اليوم

"صديقه كشف مكانه وأبلغ عنه".. تفاصيل جديدة حول عملية منتصر شلبي عند حاجز زعترة

رسمياً.. وزارة المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

الأردن: اكتشاف "ديار النبي لوط" في منطقة الأغوار الجنوبية

استشهاد عميد أركان حرب بالجيش المصري بهجوم ارهابي في سيناء

شاهد.. أحدث مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء الإمارات

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء (صور + فيديو)

وزير إسرائيلي: هناك اتصالات مباشرة وتفاهمات مع السعودية.. وقرار"مهم جدا" يخص الأردن

الأخبار الرئيسية

شلبي يكشف تفاصيل جديدة حول تنفيذه عملية "زعترة": الجنود اختبأوا ولم يردوا

DFIHd

غزة: تفاصيل جديدة ومروعة في وفاة طفل نتيجة التعذيب من قبل أقاربه

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن محاكمة الرياض للمعتقلين لديها من الفلسطينيين

04

الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس (فيديو)

--

صورة: الاحتلال يتراجع عن السماح بتصدير واستيراد بعض السلع من وإلى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية