يبدأ الاثنين القادم .. التعليم بغزة تكشف طبيعة الدوام الدراسي للطلبة وعدد الأيام

غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة أن الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 في مدارس محافظات قطاع غزة ستكون وجاهية بشكل كامل.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الدوام المدرسي سيكون ستة أيام في الأسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والالتزام بالبروتوكول الصحي الخاص بوقاية الطلبة من فايروس كورونا.

وأضافت أن دوام الهيئات التدريسية سيبدأ يوم السبت الموافق 14/08/2021م، ودوام الطلبة يوم الاثنين الموافق 16/08/2021م.

وأوضحت الوزارة، أنها ستجري تقييماً مستمراً للحالة الوبائية خلال العام الدراسي بالتنسيق مع وزارة الصحة وخلية الأزمة، وفي ضوء ذلك تتخذ الإجراءات المتعلقة بطبيعة الدوام المدرسي بما يضمن سلامة الطلبة والطواقم التدريسية والإدارية.

وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم العام الدراسي إلى أربع فترات دراسية، يفصل بينهم إجازات قصيرة، بواقع فترتين دراسيتين لكل فصل دراسي، وبحيث يتم تقييم أداء الطلبة خلال كل فترة دراسية وفي نهايتها وفق برنامج يوضح آليات وأساليب ومواعيد التقويم.