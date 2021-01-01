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(فيديو) فوز ثمين للجلاء على الحوانين.. وتعادل النشامى والهلال

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
(فيديو) فوز ثمين للجلاء على الحوانين.. وتعادل النشامى والهلال



غزة / سما /

حقق الجلاء انتصارا ثمينا على حساب نظيره بيت حانون الرياضي (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي الجلاء إبراهيم أبو سيف (53), ومحمود أبو النصر (78), بينما أحرز هدف "الحوانين" ناجي النحال (23).

ورفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر, وبقي رصيد الخاسر 21 نقطة في المركز الثامن.

شباب خانيونس – الهلال (1-1)

واحتكم شباب خانيونس للتعادل مع منافسه الهلال (1-1).

وتقدم "النشامى" عبر سليمان أبو عبيدة (47), قبل أن يتعادل الهلال عن طريق عبد الرحمن عوض (83).

ورفع "النشامى" رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع, وبات رصيد الهلال 14 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

الدرجة الأولى

وفي دوري الأولى, تفوق شباب الزوايدة على خدمات المغازي (3-1), وغزة الرياضي على خدمات النصيرات (3-2).

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