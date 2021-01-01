برشلونة يخسر أجويرو لفترة طويلة للإصابة

وكالات / سما /

تلقى برشلونة صدمة جديدة بتأكيد غياب الوافد الجديد سيرجيو أجويرو لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، الأمر الذي يزيد متاعب المدرب رونالد كومان الذي خسر أسطورة النادي ليونيل ميسي بشكل نهائي.

وتعاقد برشلونة مع أجويرو بصفقة مجانية قبل أكثر من شهر، وكان الهدف من هذه الصفقة تعويض رحيل لويس سواريز من جهة، وممحاولة إقناع ليونيل ميسي بالبقاء من جهة أخرى، لكنها لم تحقق الهدف الثاني، لأن البرغوث اضطر للرحيل بعد أن فشل النادي في تجديد عقده بسبب مشاكل مالية.

وكان برشلونة قد أعلن يوم أمس إصابة سيرجيو أجويرو وغيابه عن مباراة يوفنتوس الودية، وبعد خضوع اللاعب لفحوصات طبية شاملة، اتضح أنه يعاني من تمزق في ربلة السابق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذا النوع من الإصابات يحتاج لفترة طويلة لكي يتعافى اللاعب المصاب، وبالتالي من المتوقع غياب سيرجيو أجويرو عن الملاعب لمدة شهرين.

وأضاف التقرير أن الفحوصات التي خضع لها أجويرو صباح اليوم أكدت على أن الإصابة أخطر مما كان متوقعاً بالأمس، وفي أفضل الأحوال، لن يعود اللاعب قبل شهر أكتوبر