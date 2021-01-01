  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يخسر أجويرو لفترة طويلة للإصابة

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يخسر أجويرو لفترة طويلة للإصابة



وكالات / سما /

تلقى برشلونة صدمة جديدة بتأكيد غياب الوافد الجديد سيرجيو أجويرو لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، الأمر الذي يزيد متاعب المدرب رونالد كومان الذي خسر أسطورة النادي ليونيل ميسي بشكل نهائي.

وتعاقد برشلونة مع أجويرو بصفقة مجانية قبل أكثر من شهر، وكان الهدف من هذه الصفقة تعويض رحيل لويس سواريز من جهة، وممحاولة إقناع ليونيل ميسي بالبقاء من جهة أخرى، لكنها لم تحقق الهدف الثاني، لأن البرغوث اضطر للرحيل بعد أن فشل النادي في تجديد عقده بسبب مشاكل مالية.

وكان برشلونة قد أعلن يوم أمس إصابة سيرجيو أجويرو وغيابه عن مباراة يوفنتوس الودية، وبعد خضوع اللاعب لفحوصات طبية شاملة، اتضح أنه يعاني من تمزق في ربلة السابق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذا النوع من الإصابات يحتاج لفترة طويلة لكي يتعافى اللاعب المصاب، وبالتالي من المتوقع غياب سيرجيو أجويرو عن الملاعب لمدة شهرين.

وأضاف التقرير أن الفحوصات التي خضع لها أجويرو صباح اليوم أكدت على أن الإصابة أخطر مما كان متوقعاً بالأمس، وفي أفضل الأحوال، لن يعود اللاعب قبل شهر أكتوبر

#برشلونة #سيرجيو أجويرو

الأكثر قراءة اليوم

"صديقه كشف مكانه وأبلغ عنه".. تفاصيل جديدة حول عملية منتصر شلبي عند حاجز زعترة

رسمياً.. وزارة المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

الأردن: اكتشاف "ديار النبي لوط" في منطقة الأغوار الجنوبية

استشهاد عميد أركان حرب بالجيش المصري بهجوم ارهابي في سيناء

شاهد.. أحدث مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء الإمارات

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء (صور + فيديو)

وزير إسرائيلي: هناك اتصالات مباشرة وتفاهمات مع السعودية.. وقرار"مهم جدا" يخص الأردن

الأخبار الرئيسية

يبدأ الاثنين القادم .. التعليم بغزة تكشف طبيعة الدوام الدراسي للطلبة وعدد الأيام

شلبي يكشف تفاصيل جديدة حول تنفيذه عملية "زعترة": الجنود اختبأوا ولم يردوا

DFIHd

غزة: تفاصيل جديدة ومروعة في وفاة طفل نتيجة التعذيب من قبل أقاربه

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن محاكمة الرياض للمعتقلين لديها من الفلسطينيين

04

الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية