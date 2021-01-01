  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سبب جديد يدفع مبابي لعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب جديد يدفع مبابي لعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن سبب جديد يجعل كيليان مبابي يواصل رفضه تجديد العقد مع باريس سان جيرمان، وهذا السبب متعلق بوصول المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم اقتراب باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي، إلا أن إدارة النادي ما زالت مصممة على تجديد عقد كيليان مبابي الذي سينتهي عقب نهاية الموسم القادم، وترفض بشكل قاطع بيعه لريال مدريد هذا الصيف.

 

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النادي الباريسي يواجه معضلة كبيرة في الحفاظ على مبابي بعد وصول ليونيل ميسي، لأن فاتورة الأجور سوف ترتفع بشكل جنوني بوجودهما معاً بالإضافة إلى نيمار.

وأضاف التقرير أن باريس عرض على مبابي نفس الراتب الذي يتقاضاه نيمار، وهو 30 مليون يورو، لكن المهاجم الفرنسي رفضه في وقت سابق، وذلك لرغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.

ويواجه باريس سان جيرمان معضلة جديدة بخصوص تجديد عقد مبابي تتمثل في منح ليونيل ميسي راتباً سنوياً قدره 40 مليون يورو، مما يعني أنه حتى لو وافق النجم الفرنسي على تجديد العقد، ونجح النادي في إيجاد حل للعقبات المالية، فإن اللاعب لن يرضا بالعرض السابق لأنه سيكون بعيداً عن البرغوث.

وأكدت آس على أن مبابي كان سيتقبل أن يصبح اللاعب الأعلى أجراً بالمناصفة مع نيمار، لكن المعادلة الآن تغيرت تماماً، لأنه سيبقى في المركز الثاني حتى لو قام بتجديد عقده، وهو ما تراه الصحيفة المدريدية سبب جديد يقربه من النادي الملكي.

#باريس سان جيرمان #مبابي #برشلونة #ميسي

الأكثر قراءة اليوم

"صديقه كشف مكانه وأبلغ عنه".. تفاصيل جديدة حول عملية منتصر شلبي عند حاجز زعترة

رسمياً.. وزارة المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

الأردن: اكتشاف "ديار النبي لوط" في منطقة الأغوار الجنوبية

استشهاد عميد أركان حرب بالجيش المصري بهجوم ارهابي في سيناء

شاهد.. أحدث مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء الإمارات

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء (صور + فيديو)

وزير إسرائيلي: هناك اتصالات مباشرة وتفاهمات مع السعودية.. وقرار"مهم جدا" يخص الأردن

الأخبار الرئيسية

يبدأ الاثنين القادم .. التعليم بغزة تكشف طبيعة الدوام الدراسي للطلبة وعدد الأيام

شلبي يكشف تفاصيل جديدة حول تنفيذه عملية "زعترة": الجنود اختبأوا ولم يردوا

DFIHd

غزة: تفاصيل جديدة ومروعة في وفاة طفل نتيجة التعذيب من قبل أقاربه

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن محاكمة الرياض للمعتقلين لديها من الفلسطينيين

04

الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية