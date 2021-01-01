سبب جديد يدفع مبابي لعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن سبب جديد يجعل كيليان مبابي يواصل رفضه تجديد العقد مع باريس سان جيرمان، وهذا السبب متعلق بوصول المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم اقتراب باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي، إلا أن إدارة النادي ما زالت مصممة على تجديد عقد كيليان مبابي الذي سينتهي عقب نهاية الموسم القادم، وترفض بشكل قاطع بيعه لريال مدريد هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النادي الباريسي يواجه معضلة كبيرة في الحفاظ على مبابي بعد وصول ليونيل ميسي، لأن فاتورة الأجور سوف ترتفع بشكل جنوني بوجودهما معاً بالإضافة إلى نيمار.

وأضاف التقرير أن باريس عرض على مبابي نفس الراتب الذي يتقاضاه نيمار، وهو 30 مليون يورو، لكن المهاجم الفرنسي رفضه في وقت سابق، وذلك لرغبته بالانتقال إلى ريال مدريد.

ويواجه باريس سان جيرمان معضلة جديدة بخصوص تجديد عقد مبابي تتمثل في منح ليونيل ميسي راتباً سنوياً قدره 40 مليون يورو، مما يعني أنه حتى لو وافق النجم الفرنسي على تجديد العقد، ونجح النادي في إيجاد حل للعقبات المالية، فإن اللاعب لن يرضا بالعرض السابق لأنه سيكون بعيداً عن البرغوث.

وأكدت آس على أن مبابي كان سيتقبل أن يصبح اللاعب الأعلى أجراً بالمناصفة مع نيمار، لكن المعادلة الآن تغيرت تماماً، لأنه سيبقى في المركز الثاني حتى لو قام بتجديد عقده، وهو ما تراه الصحيفة المدريدية سبب جديد يقربه من النادي الملكي.