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"كورونا" عالميا: 4 ملايين و317 ألف وفاة و 204 ملايين و 158 ألف إصابة

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 4 ملايين و317 ألف وفاة و 204 ملايين و 158 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 317 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 204 ملايين وما يزيد عن 158 ألف اصابة، تعافى منهم 183 مليونا وأكثر من 352 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 526 ألف و474 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,082 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,475 وفاة)، وروسيا (796 وفاة)، وإيران (588 وفاة)، والأرجنتين (502 وفاة)، والهند (376 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (102,375 إصابة)، وإيران (40,808 إصابات)، والهند (27,429 إصابة)، وبريطانيا (25,161 إصابة)، وتركيا (23,731 إصابة).

وتتصدر اميركا دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (633,799 وفاة)، والبرازيل (563,707 وفيات)، والهند (428,715 وفاة)، والمكسيك (244,690 وفاة)، والبيرو (197,029 وفاة).

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (36,780,480 إصابة)، والهند (31,998,158 إصابة)، والبرازيل (20,178,143 إصابة)، وروسيا (6,469,910 إصابات)، وفرنسا (6,310,933 إصابة).

#فيروس كورونا #كورونا

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