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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، هدم 7 منازل بالقدس ومنشآت في يعبد وعرابة والبدء بتنفيذ مشروع استيطاني داخل الحرم الابراهيمي وتجريف في أراضي كيسان ومستوطنون يعتدون على مواطن وأبنائه ويقتحمون سبسطية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-هدم 7 منازل بالقدس ومنشآت في يعبد وعرابة والبدء بتنفيذ مشروع استيطاني داخل الحرم الابراهيمي.

- إحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وبداية العام الهجري الجديد في الأقصى والإبراهيمي.

-"السلام الآن" توضح أهداف الصندوق القومي اليهودي من تسجيل أراض في إسرائيل.

-وفاتان و182 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع.

-الصحة الاسرائيلية: 7 وفيات بالوباء و3372 اصابة جديدة.

"الحياة الجديدة":

-الاحتلال يهدم منشآت تجارية في يعبد ويشرع بتنفيذ مشروع تهويدي بمحيط المسجد الإبراهيمي.

-اعتقال 8 مواطنين من بيتا ومخيم الجلزون ومستوطنون اعتدوا على مواطن وأبنائه في كيسان.

-بتوجيهات من الرئيس: تسليم 50 جهاز مكثف أكسجين لإدارة الصحة العسكرية في تونس.

-الرئيس يستقبل القنصل البريطاني الجديد.

-مطالبة للكنيسة الاسقفية الأميركية بتبني قرار بتسمية اسرائيل دولة فصل عنصري.

-13 أسيرا يواصلون اضرابهم عن الطعام.

"الأيام":

-الاحتلال يبدأ بتنفيذ مشروع تهويدي بمحيط الحرم الابراهيمي وحملة هدم واسعة في يعبد وعمليات تجريف في أراضي كيسان ومستوطنون يعتدون على مواطن وأبنائه ويقتحمون سبسطية.

-"السلام الآن" الصندوق القومي اليهودي يخطط لعمليات استيطان واسعة بالأراضي المحتلة.

-كورونا: حالتا وفاة و182 إصابة.

-تسجيل 3609 اصابات جديدة بكورونا.. "الصحة" الاسرائيلية تلوح بتشديد القيود: الوضع مقلق.. نحاول تجنب الاغلاق.

-مقتل مواطن واصابة ثلاثة في إطلاق نار بالسيلة الحارثية.

#الصحف الفلسطينية

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