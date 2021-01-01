أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، هدم 7 منازل بالقدس ومنشآت في يعبد وعرابة والبدء بتنفيذ مشروع استيطاني داخل الحرم الابراهيمي وتجريف في أراضي كيسان ومستوطنون يعتدون على مواطن وأبنائه ويقتحمون سبسطية.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"القدس":
-هدم 7 منازل بالقدس ومنشآت في يعبد وعرابة والبدء بتنفيذ مشروع استيطاني داخل الحرم الابراهيمي.
- إحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وبداية العام الهجري الجديد في الأقصى والإبراهيمي.
-"السلام الآن" توضح أهداف الصندوق القومي اليهودي من تسجيل أراض في إسرائيل.
-وفاتان و182 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع.
-الصحة الاسرائيلية: 7 وفيات بالوباء و3372 اصابة جديدة.
"الحياة الجديدة":
-الاحتلال يهدم منشآت تجارية في يعبد ويشرع بتنفيذ مشروع تهويدي بمحيط المسجد الإبراهيمي.
-اعتقال 8 مواطنين من بيتا ومخيم الجلزون ومستوطنون اعتدوا على مواطن وأبنائه في كيسان.
-بتوجيهات من الرئيس: تسليم 50 جهاز مكثف أكسجين لإدارة الصحة العسكرية في تونس.
-الرئيس يستقبل القنصل البريطاني الجديد.
-مطالبة للكنيسة الاسقفية الأميركية بتبني قرار بتسمية اسرائيل دولة فصل عنصري.
-13 أسيرا يواصلون اضرابهم عن الطعام.
"الأيام":
-الاحتلال يبدأ بتنفيذ مشروع تهويدي بمحيط الحرم الابراهيمي وحملة هدم واسعة في يعبد وعمليات تجريف في أراضي كيسان ومستوطنون يعتدون على مواطن وأبنائه ويقتحمون سبسطية.
-"السلام الآن" الصندوق القومي اليهودي يخطط لعمليات استيطان واسعة بالأراضي المحتلة.
-كورونا: حالتا وفاة و182 إصابة.
-تسجيل 3609 اصابات جديدة بكورونا.. "الصحة" الاسرائيلية تلوح بتشديد القيود: الوضع مقلق.. نحاول تجنب الاغلاق.
-مقتل مواطن واصابة ثلاثة في إطلاق نار بالسيلة الحارثية.