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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بلدة دير الغصون شمال طولكرم بينهم مصاب

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد عبد الفتاح بدران، والشقيقين إياس وفراس صبحي مسعود، وحمزة فراس مسعود، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، كما دارت فيه مواجهات بين الشبان والجنود الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية ما أدى إلى إصابة الشاب لؤي زياد أبو زيتون وقاموا باعتقاله.

كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لعدد من منازل المواطنين في البلدة عرف من أصحابها: عبد المنعم تيسير غانم، وياسر إبراهيم غانم.

#الاحتلال #دير الغصون #طولكرم

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