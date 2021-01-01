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حيفا: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حيفا: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

​قتل شاب في الأربعينيات من عمره من مدينة حيفا، متأثرا بجروحه الخطيرة جدا إثر تعرضه فجر اليوم الثلاثاء، لجريمة إطلاق نار في المدينة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح وعلى الفور هرع طاقم طبي لمكان الجريمة ونقل على وجه السرعة شخص وهو يعاني من جروح بالغة الخطورة إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج، حيث أقر الطاقم الطبي لاحقا وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث دون أن تعلن عن تنفيذ اعتقالات، حيث قالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام إنها أغلقت موقع الجريمة وقامت بجمع الأدلة، كما نصبت الحواجز للتفتيش والبحث عن مطلقي النار.

وأوضحت أن القتيل معروف للشرطة، وترجح التحقيقات الأولية أن خلفية الجريمة جنائية.

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