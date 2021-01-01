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انتهاء الاستعدادات والتحضيرات للبطولة الفردية لكرة الطاولة لذوي الإعاقة الخميس

الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء الاستعدادات والتحضيرات للبطولة الفردية لكرة الطاولة لذوي الإعاقة الخميس



غزة / سما

انهى الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة لذوي الإعاقة في قطاع غزة كافة تحضيراته واستعداداته لإطلاق البطولة الفردية المفتوحة "رجال واناث", التي ستجرى على طاولات نادي الجزيرة الرياضي وسط مدينة غزة صباح الخميس المقبل, بإشراف اللجنة البارالمبية الفلسطينية , ورعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وأعلن مدير البطولة الكابتن محمد مهدي انهاء كل التحضيرات الرياضية لإنجاح العرس الرياضي للعبة كرة الطاولة صباح الخميس وفق التصنيف المعد مسبقاً لـ اتحاد اللعبة وهي فئة الكراسي المتحركة , فئة الوقوف "6-7-8", فئة الوقوف "9-10"

وشكر ماهر البواب رئيس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة لذوي الإعاقة اللجنة البارالمبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكتيبة اللاعبين، والأندية المشاركة في البطولة ، كما شكر نادي الجزيرة الرياضي على استضافته للبطولة، وكذلك أعضاء ولجان اتحاد اللعبة .

وطالب البواب المؤسسات، والاتحادات، والوزارات بدعم اتحاد الطاولة لذوي الإعاقة, على غرار باقي الألعاب الرياضية, مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح الحدود، والسماح للرياضيين بالظهور في المسابقات الخارجية.

يذكر ان رئيس اتحاد اللعبة هو ماهر البواب، والأعضاء نائل النديم، وأسامة أبو صفر، وعيسى العروقي، وأحمد أبو دياب, والمدير التنفيذي لاتحاد الطاولة محمد مهدي .

هذا ووجه اتحاد اللعبة الدعوة للأسرة الرياضية والإعلامية لمتابعة اللقاءات النهائية للبطولة الفردية التي ستقام يوم الخميس المقبل الساعة الثامنة صباحا في صالة نادي الجزيرة الرياضي وسط حضور العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية والاعلامية .

يشار إلى أن اتحاد الطاولة لذوي الإعاقة, نظم مؤخرا احتفالا مركزيا لتكريم أبطال اللعبة الذين حصدوا العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في المملكة العربية السعودية, بخلاف زيارة مؤسسي اللعبة في قطاع غزة.

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