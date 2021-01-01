اعلام إيراني: غواصة إسرائيلية عبرت قناة السويس

القدس المحتلة/سما/

عبرت غواصة تابعة لقوات البحرية الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، قناة السويس، واقتربت من مياه الخليج العربي، بحسب ما جاء في تقرير أوردته وكالة "نورنيوز" شبه الرسمية الإيرانية، مساء الإثنين.

وأشار التقرير إلى أن "غواصة إسرائيلية من طراز ‘دولفين‘ تسللت إلى مياه قناة السويس في البحر الأحمر"، وذلك في ظل التهديدات الإسرائيلية بالرد على الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط "ميرسر ستريت" في خليج عُمان.

وبحسب التقرير فإن الغواصة الإسرائيلية تتقدم بمرافقة سفينتين حربيتين.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا اتهمت إيران بتنفيذ الهجوم بعد وقت قصير من وقوعه، لكن طهران نفت. وتوعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ"رد مشترك" على طهران. بينما قالت إيران إنها سترد على أي "مغامرة" بعد تهديدات تل أبيب وواشنطن.

ونقل موقع "نورنيوز" عن مصدر إيراني قوله إن لندن‬ بعثت برسالة لطهران - عبر وسيط - أكدت فيها أنها لا تسعى لزيادة التوتر أو الذهاب باتجاه أي عمل عسكري.

وأضاف المصدر أن بريطانيا أكدت أنها سترد دبلوماسيا وعبر بناء التحالفات على حادثة الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" في بحر عمان قبل أيام.

وأكدت الرسالة البريطانية أن خيار الدبلوماسية واستبعاد العمل العسكري هو موقف بريطاني مشترك مع الولايات المتحدة.

وذكر تقرير "نورنيوز" أن "تل أبيب تتجه على ما يبدو نحو مزيد من التصعيد، خصوصًا بعد تراجع راعيتيها أميركا وبريطانيا عن تهديدهما لإيران".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد رحب، في تصريحات صدرت عنه مطلع الأسبوع الجاري، بتقرير قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي (سنتكوم) وجه من خلالها اتهامات بتورط لإيران بالهجوم على سفينة "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة إسرائيلية، في 29 من حزبران/ يوليو الماضي.

وتتهم تل أبيب وواشنطن ولندن، إيران، بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط "ميرسر ستريت" قبالة سواحل عُمان، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها أحدهما بريطاني والآخر روماني، وهي اتهامات تنفيها طهران.