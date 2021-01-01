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آلاف الضباط الإسرائيليون يوقعون على عريضة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات

الإثنين 09 أغسطس 2021 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الضباط الإسرائيليون يوقعون على عريضة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن نحو 6221 ضابطا متقاعدا وقعوا على عريضة تطالب وزير الدفاع بيني غانتس بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات.

وقالت إن من بين الموقعين على العريضة هناك ثلاثة رؤساء هيئة أركان سابقين وهم إيهود باراك وموشيه يعالون ودان حالوتس، معتبرين أن قضية الغواصات ترتبط بقضايا أمنية واستراتيجية لإسرائيل ويجب التحقق منها بدقة. 

وشددت العريضة على أن لجنة تحقيق رسمية فقط "ستؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة وتزيل الغمامة عن أخطر قضية أمنية عرفتها إسرائيل".

وقد شكر غانتس الموقعين على المبادرة، وشدد على التزامه بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وقال،"لقد سمعتم رأيي يجب تشكيل لجنة تحقيق، ليس لأنني اعرف ماذا ستكون استنتاجاتها، إنما لأن الوضع حساس جدا وواسع جدا وتم التحدث عنه أكثر من اللازم". 

#ضباط اسرائيليون #قضية الغواصات #بيني غانتس

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