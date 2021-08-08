شبان يقفون بسياراتهم على حافة الهاوية…صور وفيديو

الرياض/سما/

قام عدد من الشبان بمغامرة خطيرة على مرتفعات محافظة فيفاء السعودية تضمنت الوقوف بالسيارات على حافة الجبال، وهذا ما وصفه بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي بـ "التهور والأعمال غير المسؤولة".

وتظهر صور ولقطات مصورة، قيام عدد من الشبان بأعمال متهورة تضمنت استخدام السيارات بطريقة تجعل جزءا منها في الهواء، بينما تكون إطاراتها الخلفية أو الأمامية على حافة جبال فيفاء في السعودية.

استعراض عدد من الشبان لمهاراتهم في القيادة بإيقاف سياراتهم على حافة مرتفعات جبال #فيفاء ! pic.twitter.com/rJl87q4dQF — رائج السعودية (@raejksa) August 8, 2021



وأثار هذا التصرف انتقادات واسعة في المملكة العربية السعودية، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية، التي أوردت مطالبات بعض المواطنيين السعوديين بضرورة محاسبتهم على ما وصفوه بـ "الأفعال المتهورة"، التي تهدد حياتهم وحياة الآخرين.

في قمة جبال فيفاء .. شباب يستعرضون مهاراتهم في القيادة والتصوير على حافة الهاوية!

???? pic.twitter.com/cR3Cbi9Xjb — فهد كاملي (@fahadkamly) August 8, 2021



وأكد آخرون أن من يقومون بهذه الأفعال يحاولون جذب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرا إقدام شخص على المخاطرة بحياته لتحقيق انتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

لقطات تحبس الأنفاس شباب يستعرضون ويقفون على حافة مرتفعات فيفاء بمركباتهم - https://t.co/ANnFEoyY0u pic.twitter.com/s9DHy0h46f — صحيفة خبر عاجل (@ajel_news24net) August 9, 2021



وطالب البعض بمحاسبة من يقومون بهذه الأفعال التي تعتبر تصرفات غير مسؤولة من قبل هؤلاء الشبان وتهدد حياتهم.