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إزالة صور ميسي من محيط كامب نو.. فيديو

الإثنين 09 أغسطس 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إزالة صور ميسي من محيط كامب نو.. فيديو



برشلونة/سما/

باشر عمال ملعب "كامب نو" معقل نادي برشلونة الإسباني في إزالة الملصقات واللافتات العملاقة، التي تحمل صور ليونيل ميسي، من جدران الملعب، بعدما أعلن رسميا، الرحيل عن النادي.

ونشر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير فيديو يوضح إزالة اللافتات التي تحمل صور ميسي بعد نهاية علاقته رسميا بالنادي.


وبحسب ما ذكرته قناة "كانال بلس" الفرنسية، فإن الاتفاق الذي تم بين ميسي وسان جيرمان سيتم الكشف عنه اليوم، استعدادا لتقديم ميسي أمام "برج إيفل" الشهير، والذي تناقلت العديد من المصادر أن باريس سان جيرمان قام بحجزه لحدث هام في العاشر من أغسطس.


ويقدر راتب ميسي في عقده الجديد مع سان جيرمان بـ40 مليون يورو سنويا.

كما كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن ميسي غادر برشلونة بالفعل، صباح اليوم، وسيصل باريس في وقت الظهيرة، لحسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وغادر ميسي النادي الإسباني بعدما أعلن النادي أنه لم يعد قادرا على تحمل التكاليف المرتفعة للنجم الأرجنتيني.

وقال ميسي إنه يحاول أن يتصرف بتواضع واحترام، مضيفا: "لدي أمل أن يكون هذا ما تبقى مني عندما أغادر برشلونة".


ولم يتحدث ميسي عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أنه سيتوجه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق النجم الأرجنتيني على ذلك بالقول إن باريس سان جيرمان احتمال، مضيفا: "لكن لا شيء تم تحديده".

#ليونيل ميسي #كامب نو #برشلونة #باريس سان جيرمان

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