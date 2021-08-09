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بايدن يوجه رسالة إلى المسلمين بمناسبة العام الهجري الجديد

الإثنين 09 أغسطس 2021 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يوجه رسالة إلى المسلمين بمناسبة العام الهجري الجديد



واشنطن/سما/

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم، هنأهم فيها بحلول العام الهجري الجديد 1443، الذي تم الإعلان عن بدايته رسميا في الدول الإسلامية.

وكتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "أنا وجيل بايدن، نقدم أحر التهاني للمسلمين، الذين يستقبلون العام الهجري الجديد".


وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن: "في شهر محرم يتذكر المسلمون التضحيات التاريخية خلال هذا الشهر"، مضيفا: "نحتفل معكم بالقيم العالمية للعدالة والمساواة والتراحم".

ويحتفل المسلمون في العالم بحلول العام الهجري الجديد، حيث تم الإعلان رسميا أن بداية شهر محرم للعام الهجري 1443 هو اليوم الاثنين، الموافق 9 أغسطس/ آب 2021.

#بايدن #المسلمين #العام الهجري الجديد #الدول الاسلامية #جيل بايدن

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