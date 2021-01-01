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رئيس وكالة الاستخبارات الامريكية وليام بارنز يصل الى اسرائيل غدا

الإثنين 09 أغسطس 2021 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وكالة الاستخبارات الامريكية وليام بارنز يصل الى اسرائيل غدا



القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "والا" الإخباري أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز سيصل غدا إلى اسرائيل.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن بيرنز سيلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ورئيس الموساد دافيد بَرْنياع ومسؤولين أمنيين آخرين.

 ومن المتوقع أن تتناول المحادثات الملف النووي الإيراني واحتمال عودة طهران إلى الاتفاق مع الدول العظمى وبسط النفوذ الايراني في المنطقة بالاضافة الى الهجمات الايرانية الاخيرة على الملاحة في بحر عمان والتوتر على الحدود الشمالية .

كما أفيد أن بيرنز سيزور رام الله ليجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج.

#الاستخبارات المركزية الأمريكية #CIA #وليام بيرنز #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #ايران #الولايات المتحدة #السلطة الفلسطينية #ماجد فرج

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