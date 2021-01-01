  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رسالة من رئيس وزراء بريطانيا الى أبو مازن.. تفاصيل اجتماع الرئيس مع القنصل العام البريطاني

الإثنين 09 أغسطس 2021 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من رئيس وزراء بريطانيا الى أبو مازن.. تفاصيل اجتماع الرئيس مع القنصل العام البريطاني



رام الله /سما/

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، السيدة ديان كورنر، القنصل العام البريطاني، في بداية عملها بفلسطين، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة.

بدورها، سلمت السيدة كورنر، سيادة الرئيس محمود عباس رسالة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد فيها عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة.

وعبرت السيدة كورنر عن سعادتها بالمهام الجديدة الموكلة إليها، مؤكدة موقف بلادها الثابت والداعم لشعبنا وبناء مؤسساته، وبذل كافة الجهود خلال فترة عملها لدفع العلاقات الثنائية الى الأمام.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

#الرئيس عباس #ديان كورنر #القنصل العام البريطاني #بريطانيا #فلسطين #بوريس جونسون

الأكثر قراءة اليوم

بعد 35 سنة.. شاعر كويتي: أخيرا عثرت على معلمي الفلسطيني

تحرك تركي بسبب إهانة الفنان علي الديك أردوغان بحفل زفاف

"صديقه كشف مكانه وأبلغ عنه".. تفاصيل جديدة حول عملية منتصر شلبي عند حاجز زعترة

رسمياً.. وزارة المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

مسؤول أمني سابق: 100 ألف صاروخ موجه نحو "إسرائيل" وعليها الاستعداد للحرب

صور: جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عن عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل

غزة : وفاة طفل جراء تعرضه للضرب في منزل يعود لأحد أفراد عائلته

الأخبار الرئيسية

البحرين

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء (صور + فيديو)

56

فضيحة “بيغاسوس” تكشف ثغرات واضحة في قصة “نجاح” الأمن السيبيراني في إسرائيل

النخالة

تفاصيل اجتماع النخالة مع سلامي: ميزان القوى يتغير لصالح المقاومة.. وزوال اسرائيل أصبح قريباً

هادي عمرو

صحيفة تكشف بنود وثيقة تفاهم أمريكي فلسطيني إسرائيلي: ما المطلوب من السلطة؟

كورونا

فلسطين: وفاتان و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية