رسالة من رئيس وزراء بريطانيا الى أبو مازن.. تفاصيل اجتماع الرئيس مع القنصل العام البريطاني

رام الله /سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، السيدة ديان كورنر، القنصل العام البريطاني، في بداية عملها بفلسطين، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة.

بدورها، سلمت السيدة كورنر، سيادة الرئيس محمود عباس رسالة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد فيها عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة.

وعبرت السيدة كورنر عن سعادتها بالمهام الجديدة الموكلة إليها، مؤكدة موقف بلادها الثابت والداعم لشعبنا وبناء مؤسساته، وبذل كافة الجهود خلال فترة عملها لدفع العلاقات الثنائية الى الأمام.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.