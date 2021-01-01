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بلينكن: إيران لن تفلت من العقاب على خلفية الهجوم على ناقلة النفط

الإثنين 09 أغسطس 2021 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: إيران لن تفلت من العقاب على خلفية الهجوم على ناقلة النفط



واشنطن /سما/ أ ف ب

توعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا بمعاقبة إيران على خلفية هجوم على ناقلة نفط في بحر العرب اتهمت به طهران، مؤكدا أن العالم لا يمكنه السماح "بالإفلات من العقاب".

وقال بلينكن خلال جلسة إفتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري اليوم الاثنين، إن التفجيرات في أواخر يوليو على ناقلة النفط "أم - تي ميرسر ستريت" التي يشغلها رجل أعمال إسرائيلي هي ضمن "سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر".

وأضاف: "على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين.. وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري".

وتعرضت ناقلة النفط لهجوم في بحر العرب قبالة سلطنة عمان في 29 يوليو، أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقهما (بريطاني وروماني)، واتهمت دول عدة أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل إيران بالوقوف خلف الهجوم وهو ما تنفيه طهران.

#الخارجية الامريكية #انتوني بلينكين #الولايات المتحدة #سفينة اسرائيلية #اسرائيل #ايران

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