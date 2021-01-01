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شاهد.. أحدث مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء الإمارات

الإثنين 09 أغسطس 2021 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. أحدث مقاتلات الجيش المصري تظهر في سماء الإمارات



ابو ظبي/سما/

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ فعاليات التدريب الجوي (زايد-3) بين القوات المصرية والإماراتية، والذي يتم تنفيذه بدولة الإمارات وتستمر فعالياته لعدة أيام.

ونفذت خلال الفترة الماضية عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية المصرية والإماراتية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية لكلا الجانبين.

كما شهد رئيس أركان القوات الجوية المصرية ورئيس هيئة الأركان للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية بدولة الإمارات والتي تضمنت قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية والقيام بأعمال المعاونة الجوية للتشكيلات البرية.

وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ واحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية واستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك في مختلف الظروف.

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.

#القوات المسلحة المصرية #الجيش المصري #الامارات #مصر #فعاليات التدريب الجوي زايد-3

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