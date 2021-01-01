استشهاد عميد أركان حرب بالجيش المصري بهجوم ارهابي في سيناء

العريش / وكالات /

استشهد عميد أركان حرب في الجيش المصري، عصر اليوم، الإثنين، بهجوم إرهابي نفذه تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش"، في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وأفادت طبية عسكرية، تحدثت لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية، بأن عبوة ناسفة انفجرت بآلية تابعة للجيش المصري في مدينة رفح، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.

وبحسب المصادر فإن عميد أركان حرب هو محمد عبد المتجلي، قائد لواء في الجيش، ومن الدفعة 93 حربية، راح ضحية الهجوم.

وخلال الأيام الماضية، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي تفجير جرافتين للجيش المصري وقنْص مجند قرب مدينة رفح الجديدة. في حين لم يتم تأكيد النبأ من مصدر آخر، ولم تصدر أي بيانات رسمية عن السلطات المصرية في هذا الشأن.

وكان الجيش المصري قد أعلن، بداية الشهر الجاري، عن مقتل وجرح ثمانية من عناصر الجيش المصري، خلال عمليات عسكرية في سيناء شمال شرق البلاد، خلال فترة لم يحددها، قتل فيها "89 فردا تكفيريا شديد الخطورة"