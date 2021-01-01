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التميمي يطلع مسؤولًا في الخارجية المصرية على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

الإثنين 09 أغسطس 2021 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
التميمي يطلع مسؤولًا في الخارجية المصرية على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا



رام الله /سما/

 أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، مساعد وزير الخارجية المصري لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية السفير عمرو رشدي، على أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اليومية لحقوق شعبنا، خاصة في القدس والشيخ جراح وسلوان، والانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

واستعرض التميمي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، بحضور وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير حسام عرفات، والمستشارة القانونية للدائرة آلاء مليطات، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، دور دائرة حقوق الإنسان بمنظمة التحرير ومهامها على الصعد الداخلية والعربية والدولية.

من جانبه، أكد السفير رشدي أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية ومن ثوابت السياسة المصرية، مشددًا على ضرورة وجود تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي الإسرائيلي، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه من أجل تحقيق السلام.

واتفق الجانبان على التعاون في مجال تبادل الخبرات وتدريب الكوادر.

#منظمة التحرير #أحمد التميمي

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