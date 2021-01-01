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فتح نابلس: رفع الغطاء التنظيمي والوطني عن مطلقي النار حماية للسلم الأهلي

الإثنين 09 أغسطس 2021 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح نابلس: رفع الغطاء التنظيمي والوطني عن مطلقي النار حماية للسلم الأهلي



نابلس / سما /

أعلنت حركة فتح "اقليم نابلس" دعمها الكامل لقرار القيادة الفلسطينية ممثلة بمحافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان والأجهزة الامنية الفلسطينية ارساء الأمن وحماية السلم الأهلي في محافظة نابلس.
وأكدت الحركة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الإثنين، عقب اجتماع موسع عقدته الحركة بحضور المحافظ وقادة الأجهزة الامنية أن ظاهرة استخدام السلاح في المناسبات خارجة عن القيم الوطنية وعادات شعبنا الأصيلة. مشددة، على أن لا غطاء تنظيمي أو وطني على أي شخص يمارس مثل هذه الممارسات التي تضر بامن الوطن والمواطن على حد سواء.

واهاب البيان بجماهير شعبنا ومؤسساته وفعالياته الوطنية والشعبية والاهلية والمؤسسات الاعلامية دعم جهود الاجهزة الامنية في ارساء السلم الاهلي واطلاق مبادرات تثقيفية وتوعوية تسهم في نبذ هذه الظواهر ومعالجتها بشكل جذري.
وفي السياق ذاته، أكد محافظ محافظة نابلس اللواء ابراهيم رمضان أن الجميع سواسية امام القانون ولن يكون هناك أي تساهل مع أي حالة تمس السلم الاهلي.
ومن جانبه، شدد امين سر اقليم نابلس محمد حمدان أن دعم الحركة لهذا القرار نابع من ايمانها المطلق بأهمية ارساء الامن والنظام، ورفع الغطاء التنظيمي بشكل فوري عن كل من يمارس مثل هذه الممارسات التي تهدد السلم الاهلي والتماسك المجتمعي.

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