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آل خليفة للرئيس الإسرائيلي: ملتزمون بالسلام كخيار إستراتيجي لتعزيز الاستقرار بالمنطقة

الإثنين 09 أغسطس 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
آل خليفة للرئيس الإسرائيلي: ملتزمون بالسلام كخيار إستراتيجي لتعزيز الاستقرار بالمنطقة



القدس المحتلة /سما/ (د ب أ)

أكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أثناء زيارته لإسرائيل اليوم الاثنين، أن نهج مملكة البحرين يقوم على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال اجتماع الدبلوماسي البحريني مع إسحاق هرتسوغ، رئيس إسرائيل في تل أبيب اليوم.

ووفق الوكالة، رحب الرئيس الإسرائيلي بوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والوفد المرافق، معتبرًا أن الزيارة ستسهم في تعزيز الشراكة المتنامية بين البلدين.

وأعرب هرتسوغ عن اعتزازه وتقديره للقيادة الحكيمة لمملكة البحرين في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مثمنًا النموذج البحريني الرائد في تعزيز مناخ الإخاء والتسامح والتعايش لكافة الأديان والمعتقدات، متمنيًا للمملكة دوام الرفعة والرخاء.

بدوره، أشاد الشيخ عبد الله بالحرص المتبادل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بما يلبي التطلعات المشتركة.

وكان الدبلوماسي البحريني انتقد أمس الأحد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قائلاً إنه أجج العنف والاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة وتسبب في مقتل أبرياء.

ووصل الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة إلى إسرائيل صباح أمس في زيارة تستمر أربعة أيام.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لوكيل وزارة الخارجية البحرينية إلى إسرائيل، بعد زيارة سابقة قام بها في كانون أول/ديسمبر الماضي، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

#الخارجية البحرينية #البحرين #الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة #اسرائيل #يتسحاق هرتسوغ #اتفاقيات أبراهام

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