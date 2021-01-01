  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر وإسرائيل تناقشان تسييل “الغاز الإسرائيلي” في مصانع مصرية

الإثنين 09 أغسطس 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر وإسرائيل تناقشان تسييل “الغاز الإسرائيلي” في مصانع مصرية



القاهرة /سما/ رويترز

 قال بيان مشترك، اليوم الإثنين، إن وزير البترول المصري ناقش في اتصال هاتفي مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية “الخطط المستقبلية” لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصانع مصرية لتسييل الغاز الطبيعي لإعادة تصديره.

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

و أكد الوزيران على ضرورة وأهمية تعزيز التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة فى المنطقة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرى: "إن تعزيز التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف فى مجال الغاز الطبيعى بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهرى وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط".

ومن جانبها أكدت كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية: " إن مصر شريك هام لإسرائيل فى كافة المجالات، حيث يكسب التقارب الجغرافى بالإضافة الى تشابه الخصائص البيئية، هذا التعاون فى قطاع الطاقة أهمية كبيرة، أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح فى الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة".

#مصر #اسرائيل #الغاز الطبيعي #منتدى غاز شرق المتوسط

الأكثر قراءة اليوم

بعد 35 سنة.. شاعر كويتي: أخيرا عثرت على معلمي الفلسطيني

تحرك تركي بسبب إهانة الفنان علي الديك أردوغان بحفل زفاف

رسمياً.. وزارة المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

مسؤول أمني سابق: 100 ألف صاروخ موجه نحو "إسرائيل" وعليها الاستعداد للحرب

صور: جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عن عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل

غزة : وفاة طفل جراء تعرضه للضرب في منزل يعود لأحد أفراد عائلته

صحيفة عبرية تتساءل: هل سترضخ إسرائيل لإملاءات “حزب الله” الجديدة؟

الأخبار الرئيسية

56

فضيحة “بيغاسوس” تكشف ثغرات واضحة في قصة “نجاح” الأمن السيبيراني في إسرائيل

النخالة

تفاصيل اجتماع النخالة مع سلامي: ميزان القوى يتغير لصالح المقاومة.. وزوال اسرائيل أصبح قريباً

هادي عمرو

صحيفة تكشف بنود وثيقة تفاهم أمريكي فلسطيني إسرائيلي: ما المطلوب من السلطة؟

كورونا

فلسطين: وفاتان و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

"صديقه كشف مكانه وأبلغ عنه".. تفاصيل جديدة حول عملية منتصر شلبي عند حاجز زعترة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية