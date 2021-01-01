  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاردن: لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل العادل والدائم

الإثنين 09 أغسطس 2021 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل العادل والدائم



عمان /سما/

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأكد الصفدي خلال لقائه المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام، أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل العادل والدائم.

كما بحث الصفدي والمبعوث الأوروبي الجهود المبذولة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مثمنا الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للوكالة، وأهمية الدور الأوروبي في إيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه، أكد كوبمانز تثمينه دور المملكة وجهودها في الحفاظ على التهدئة وحماية فرص تحقيق السلام العادل، مشددا على الحرص على استمرار التعاون مع الأردن لإعادة الزخم للعملية السلمية.

#الاردن #ايمن الصفدي #الاتحاد الاوروبي #الشرق الأوسط #سفين كوبمانز

الأكثر قراءة اليوم

بعد 35 سنة.. شاعر كويتي: أخيرا عثرت على معلمي الفلسطيني

تحرك تركي بسبب إهانة الفنان علي الديك أردوغان بحفل زفاف

رسمياً.. وزارة المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

مسؤول أمني سابق: 100 ألف صاروخ موجه نحو "إسرائيل" وعليها الاستعداد للحرب

صور: جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عن عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل

غزة : وفاة طفل جراء تعرضه للضرب في منزل يعود لأحد أفراد عائلته

صحيفة عبرية تتساءل: هل سترضخ إسرائيل لإملاءات “حزب الله” الجديدة؟

الأخبار الرئيسية

56

فضيحة “بيغاسوس” تكشف ثغرات واضحة في قصة “نجاح” الأمن السيبيراني في إسرائيل

النخالة

تفاصيل اجتماع النخالة مع سلامي: ميزان القوى يتغير لصالح المقاومة.. وزوال اسرائيل أصبح قريباً

هادي عمرو

صحيفة تكشف بنود وثيقة تفاهم أمريكي فلسطيني إسرائيلي: ما المطلوب من السلطة؟

كورونا

فلسطين: وفاتان و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

"صديقه كشف مكانه وأبلغ عنه".. تفاصيل جديدة حول عملية منتصر شلبي عند حاجز زعترة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية