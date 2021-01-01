  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تضبط 908 قطع أثرية بحوزة شخص في نابلس

الإثنين 09 أغسطس 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط 908 قطع أثرية بحوزة شخص في نابلس



نابلس /سما/

ضبطت الشرطة، اليوم الاثنين، 908 قطع أثرية وأجهزة كشف عن المعادن بحوزة شخص في نابلس.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبعد ورود معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة نابلس حول حيازة شخص لمواد أثرية وجهاز كشف عن المعادن في منزله في المحافظة، تحركت قوه من شرطة السياحة والآثار بإسناد من مركز شرطة بيت فوريك الى المكان بعد استصدار إذن التفتيش اللازم من قبل النيابة العامة.

وأضافت "بعد تفتيش المنزل تم ضبط 908 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه أنها أثرية وجهازي كشف عن المعادن، وبفحصها لدى مكتب وزارة السياحة والآثار تبين أنها أثرية وتعود لحقب زمنية متنوعة".

وتابعت الشرطة أنه "تم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً".

#الشرطة الفلسطينية #قطع اثرية #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

بعد 35 سنة.. شاعر كويتي: أخيرا عثرت على معلمي الفلسطيني

تحرك تركي بسبب إهانة الفنان علي الديك أردوغان بحفل زفاف

رسمياً.. وزارة المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

مسؤول أمني سابق: 100 ألف صاروخ موجه نحو "إسرائيل" وعليها الاستعداد للحرب

صور: جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عن عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل

غزة : وفاة طفل جراء تعرضه للضرب في منزل يعود لأحد أفراد عائلته

صحيفة عبرية تتساءل: هل سترضخ إسرائيل لإملاءات “حزب الله” الجديدة؟

الأخبار الرئيسية

56

فضيحة “بيغاسوس” تكشف ثغرات واضحة في قصة “نجاح” الأمن السيبيراني في إسرائيل

النخالة

تفاصيل اجتماع النخالة مع سلامي: ميزان القوى يتغير لصالح المقاومة.. وزوال اسرائيل أصبح قريباً

هادي عمرو

صحيفة تكشف بنود وثيقة تفاهم أمريكي فلسطيني إسرائيلي: ما المطلوب من السلطة؟

كورونا

فلسطين: وفاتان و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

"صديقه كشف مكانه وأبلغ عنه".. تفاصيل جديدة حول عملية منتصر شلبي عند حاجز زعترة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية