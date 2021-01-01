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بن شبات: وقف إيران أولوية قصوى لإسرائيل

الإثنين 09 أغسطس 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن شبات: وقف إيران أولوية قصوى لإسرائيل



القدس المحتلة /سما/

اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والأمن، برئاسة النائب رام بن باراك، اليوم لتوديع رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات الأمن الذي سينهي ولايته الأسبوع المقبل.
 
وقال بن شبات وفق القناة 7 العبرية، "إسرائيل دولة قوية وموقعها الاستراتيجي جيد، والتوازن الاستراتيجي إيجابي لكنه هش ومليء بالتحديات".
 
وأضاف: "في هذه المرحلة سأتطرق بإيجاز إلى اثنين من التحديات، وقف إيران أولوية قصوى، وهذا التحدي يحتل مكانة كبيرة ومركزية في أجندتنا السياسية والأمنية د، وهذا ما ينبغي أن يكون".
 
وتابع: "على الصعيد الداخلي، يعد تعزيز الحوكمة والأمن الداخلي تحديًا رئيسيًا لجميع أنظمة الدولة،  فهو يتطلب مزيجًا من الجهود الحثيثة وربما حتى الحلول غير التقليدية من أجل الحد من الأسلحة غير المشروعة وتعزيز الأمن الشخصي لمواطني الدولة في أي مكان وزمان".

#اسرائيل #ايران #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني #مئير بن شبات

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