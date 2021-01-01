"ماندلبيت" يأمر بإجراء تحقيق شامل مع رئيس "الموساد" السابق حول شبهات خطيرة

القدس المحتلة /سما/

قالت قناة "كان" العبرية، اليوم الاثنين، إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ابيحاي مندلبيت، أمر مؤخرًا المدعي العام الجديد عاميت ايسمان، بإجراء تحقيق شامل مع رئيس جهاز "الموساد" السابق يوسي كوهين، حول شبهات خطيرة وصلت اليه وللنيابة العامة.



وحسب القناة، فإن أحد هذه الشبهات تتعلق بتلقي كوهين 20 ألف دولار نقدًا من قبل الملياردير، جيمس فاكر، كهدية بمناسبة زواج ابنته، بالإضافة إلى شبهات تتعلق بالخصوصية الفردية، والابتزاز، وسيقرر ماندلبيت بعد انتهاء التحقيق فتح تحقيق مكشوف للشرطة أم لا.



وترك "يوسي كوهين" نهاية أيار/مايو منصبه رئيسًا للموساد، ليحل محله دافيد بارنيع، والذي كان حتى ذلك الوقت نائبه.