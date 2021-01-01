أبو مذكور: توقعات بفرض السعودية شروط جديدة على أداء مناسك العمرة

غزة /سما/

توقع رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور، أن تفرض المملكة العربية السعودية شروطا جديدة للراغبين بأداء مناسك العمرة هذا العام، تتمثل في تغيير تسعيرة الرحلة، واتباع الإجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا، والتي تتمثل بأن يكون المعتمر قد تلقى اللقاح، وأن يمكث معتمرين إثنين في غرفة الفندق الواحدة بدلا من 4، وأن تنخفض حمولة حافلة السفر لـ 25 شخصًا فقط، موضحًا أنهم بانتظار الشروط النهائية التي ستُعلنها السعودية.

وأكد أبو مذكور في تصريح صحفي، أن أولوية السفر للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، لمن يُسجل أولًا، لافتا إلى أنه لا يوجد مُسجلين سابقين لدى الشركات في غزة، نتيجة وقف تسيير رحلات العمرة لعامين متتالين، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبشأن تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة عبر مصر في حال إدراجها على "القائمة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا، أكّد أن سفر المعتمرين عبر مصر، لا يعود بالسلب عليهم، لكونهم يتوجهون من المعبر إلى مطار القاهرة مباشرة، دون أن يدخلوا أماكن أخرى، أو يختلطوا بأشخاص جدد.

وأوضح، أن شركات الحج والعمرة في انتظار قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للبدء في العمل والترتيبات اللازمة لتسييرها، بعد ذلك تُعلن الشركات للمواطنين تلك الشروط.

وأشار إلى أن، دور وزارة الأوقاف يقتصر على مراقبة جودة عمل الشركات الحج والعمرة، وليس لها أية تدخل بآلية عملها المتعلقة بالإجراءات الفنية. وأوضح أنه فور ابلاغ السعودية، للسلطة بالشروط النهائية لتسيير رحلات العمرة، فإن الأخيرة ستبلغ شركات العمرة بذلك، وفي المقابل ستعمل تلك الشركات بالتعاون مع وزارة الأوقاف على إنجاح موسم العمرة، وتنفذ جميع الشروط المتفق عليها.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس الأحد، عن بدء تلقي طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا، من اليوم الإثنين؛ لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا.