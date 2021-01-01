اسرائيل: فتح تحقيق حول تحويل اموال للاسرى الفلسطينيين عبر بنك البريد

القدس المحتلة /سما/

اعلن وزير الاتصالات الاسرائيلي يوعاز هندل انه سيعقد جلسة لاستضاح ما كشفته صحيفة يديعون احرونوت من قيام بنك البريد بفتح حسابات لتمكين الاسرى الفلسطينيين من شراء الحاجيات في مقصف السجن وان هذه الحسابات تتلقى تحويلات مالية من السلطة الفلسطينية .

ووفق هيئة البث الاسرائيلي (مكان)، فانه تم الاتفاق بين مصلحة السجون وبنك البريد على ان تقوم المصلحة بتعويض البنك عن اي اضرار قد تلحق به بسبب هذا الترتيب .

وقال الوزير الاسرائيلي هندل انه يريد ان يعلم كيف تم الاستمرار بهذا النهج لمدة سنين .

وزارة المالية الفلسطينية تعلن عن صرف رواتب الموظفين العموميين غدا

وفي غضون ذلك وبعد ان حولت إسرائيل العوائد الضريبية للفلسطينيين مع اقتطاع المبلغ الذي يدفعونه للاسرى الفلسطينيين،

أعلنت وزارة المالية برام الله أن رواتب الموظفين العموميين عن الشهر الماضي ستُصرف غدا .

وقبل ذلك أكد الوزير الفلسطيني احمد مجدلاني ان السلطة تواجه أزمة مالية حادة بسبب زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية التي وصفها بشكل من أشكال القرصنة .

واكد المسؤول الفلسطيني في حديث مع اذاعتنا ان ما يزيد الامور سوءا هو توقف المساعدات الخارجية سواء الدولي او العربي، كاشفا عن انه خلال هذا العام لم تصل الى رام الله أية مساعدة مالية.