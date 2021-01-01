الاتصالات تُعلن موعد وآلية صرف رواتب الأسرى والشهداء والجرحى في غزة والضفة

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، موعد وآلية صرف رواتب الاسرى والشهداء والجرحى في غزة والضفة الغربية.

وقال المدير المالي لوزارة الاتصالات المُكلف بمهام مدير بنك البريد خالد زهد إنه سيتم غداً سيتم صرف رواتب الاسرى والشهداء والجرحى بعد الساعه 12 في بنك البريد.

ونوه إلى أن عملية الصرف ستتم عبر شبكة الصرافات الآلية التابعة لبنك البريد، كما سيتم تمديد الدوام حتى الساعة 5.

وحول الصرف في غزة، بين زهد أن رواتب الأسرى ستصرف عبر شركة بسيسو للصرافة، والشهداء والجرحى عبر شركة مرتجى.