  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محررو الجهاد الإسلامي يزورون بيت عزاء الشهيدين شادي الشرفا وعماد دويكات

الإثنين 09 أغسطس 2021 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
محررو الجهاد الإسلامي يزورون بيت عزاء الشهيدين شادي الشرفا وعماد دويكات



نابلس /سما/

قام وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي بتقديم واجب العزاء باستشهاد الشهيدين شادي الشرفا وعماد دويكات في بلدة بيتا بمحافظة نابلس مساء أمس الأحد.

و أبرق الشيخ القيادي خضر عدنان بالتحية لروح الشهيد البطل عماد دويكات، مرسلاً التحية لوالده الصابر المرابط، رغم الألم الذي عصف بقلبه برحيل فلذة كبده عماد.

وأضاف عدنان أن بلدة بيتا اليوم تقدم النموذج الحقيقي في وقت عز مسيرها ومثيلها، ذلك أنها تميزت في حبها لفلسطين، وفي نضالها وإصرارها وروح التحدي والإباء التي تميزت بها.

وقال الشيخ القيادي خضر عدنان "كنت في الجمعة الماضية على بعد أمتار من سيدي الشهيد عماد دويكات، وقلت في حينها لمن حولي سيستشهد أو استشهد".

وأشار عدنان إلى أنه عندما ينزف الدم من الأنف والفم، فهذا يعني أن الرصاصة في القلب، تلك الرصاصة التي هي من جملة رصاص الحقد الصهيوأمريكي، الذي لا يهدف فقط لقتل الشهيد عماد، وإنما لقتل روح الإصرار والإباء التي يتمتع بها أبناء شعبنا، واختصت بها بلدة بيتا البطلة.

كما قدم الشيخ خضر عدنان ووفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي واجب العزاء باستشهاد الشهيد البطل شادي الشرفا، مذكراً بمناقب الشهيد وتوفيره للماء للبلدة المحاصرة مضيفا أن الشهيدين شادي وعماد رويا الأرض العطشى بالدماء، مبرقاً بالتحية لأرواحهم ولأسرهم، سائلاً المولى عز وجل أن يخفف عنهم ما هم فيه، وأن يربط على قلوب تلك الأسر في هذا الفقد الأليم.

#الجهاد الإسلامي #الشهيد شادي الشرفا #الشهيد عماد دويكات #بلدة بيتا

الأكثر قراءة اليوم

بعد 35 سنة.. شاعر كويتي: أخيرا عثرت على معلمي الفلسطيني

تحرك تركي بسبب إهانة الفنان علي الديك أردوغان بحفل زفاف

مسؤول أمني سابق: 100 ألف صاروخ موجه نحو "إسرائيل" وعليها الاستعداد للحرب

صور: جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عن عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل

غزة : وفاة طفل جراء تعرضه للضرب في منزل يعود لأحد أفراد عائلته

صحيفة عبرية تتساءل: هل سترضخ إسرائيل لإملاءات “حزب الله” الجديدة؟

ميدل إيست آي: تهديد إيران بالقنابل الإسرائيلية.. هكذا تفكر “عصابة” السياسة الخارجية في واشنطن

الأخبار الرئيسية

هادي عمرو

صحيفة تكشف بنود وثيقة تفاهم أمريكي فلسطيني إسرائيلي: ما المطلوب من السلطة؟

كورونا

فلسطين: وفاتان و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

"صديقه كشف مكانه وأبلغ عنه".. تفاصيل جديدة حول عملية منتصر شلبي عند حاجز زعترة

رواتب الموظفين

رسمياً.. وزارة المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين

E8Q3arMXIAgwDcd

صور: جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عن عنصر حزب الله الذي أطلق الصواريخ على إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية