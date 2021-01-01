محررو الجهاد الإسلامي يزورون بيت عزاء الشهيدين شادي الشرفا وعماد دويكات

نابلس /سما/

قام وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي بتقديم واجب العزاء باستشهاد الشهيدين شادي الشرفا وعماد دويكات في بلدة بيتا بمحافظة نابلس مساء أمس الأحد.

و أبرق الشيخ القيادي خضر عدنان بالتحية لروح الشهيد البطل عماد دويكات، مرسلاً التحية لوالده الصابر المرابط، رغم الألم الذي عصف بقلبه برحيل فلذة كبده عماد.

وأضاف عدنان أن بلدة بيتا اليوم تقدم النموذج الحقيقي في وقت عز مسيرها ومثيلها، ذلك أنها تميزت في حبها لفلسطين، وفي نضالها وإصرارها وروح التحدي والإباء التي تميزت بها.

وقال الشيخ القيادي خضر عدنان "كنت في الجمعة الماضية على بعد أمتار من سيدي الشهيد عماد دويكات، وقلت في حينها لمن حولي سيستشهد أو استشهد".

وأشار عدنان إلى أنه عندما ينزف الدم من الأنف والفم، فهذا يعني أن الرصاصة في القلب، تلك الرصاصة التي هي من جملة رصاص الحقد الصهيوأمريكي، الذي لا يهدف فقط لقتل الشهيد عماد، وإنما لقتل روح الإصرار والإباء التي يتمتع بها أبناء شعبنا، واختصت بها بلدة بيتا البطلة.

كما قدم الشيخ خضر عدنان ووفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي واجب العزاء باستشهاد الشهيد البطل شادي الشرفا، مذكراً بمناقب الشهيد وتوفيره للماء للبلدة المحاصرة مضيفا أن الشهيدين شادي وعماد رويا الأرض العطشى بالدماء، مبرقاً بالتحية لأرواحهم ولأسرهم، سائلاً المولى عز وجل أن يخفف عنهم ما هم فيه، وأن يربط على قلوب تلك الأسر في هذا الفقد الأليم.