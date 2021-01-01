كورونا المجتمع العربي: 1,400 إصابة في الأسبوع الماضي

القدس المحتلة /سما/

سجلت البلدات العربية 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، يوم أمس الأحد، وبلغ عدد الفحوصات في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 5,278 فحصا، وبهذا ارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة ليوم أمس إلى 3.9%، حسب معطيات الهيئة العربية للطوارئ.

ويستدل من المعطيات أن الناصرة والطيرة أكثر البلدات العربية تسجيلا لعدد الإصابات في اليوم الأخير، إذ تم تسجيل 18 إصابة جديدة في كل منها و10 إصابات في كل من الطيبة وعرابة وشفاعمرو.

وعلى مستوى البلاد، بلغ عدد الإصابات الجديدة، أمس، 3,441 بينها 171 إصابة من المسافرين العائدين من خارج البلاد.

وبلغ عدد الإصابات في البلدات العربية التي سُجلت خلال الاسبوع الماضي 1,400 إصابة، سجل أكثرهم في سخنين مع 110 إصابة جديدة ومن ثم الناصرة 108 والطيبة 89 وكسرى وكفر سميع 74 وأم الفحم 48 وكفر قرع 44 وجديدة المكر 43 وشفاعمرو 42 وكفر قرع 42.

وبالغ إجمالي الإصابات الجديدة في البلاد خلال الأسبوع الماضي 22,970.

وفيما يتعلق بتوزيع الإصابات وفق المناطق الجغرافية فقد شكل الجليل ما يقارب 60% من عدد المصابين خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغت النسبة في منطقة المثلث ما يقارب 35% ونحو 5% في منطقة النقب.

وبلغ عدد الفحوصات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 49,280 فحصا، في حين بلغ عدد الفحوصات في البلاد ما يزيد 607 آلاف فحص، وبهذا انخفضت نسبة الفحوصات في البلدات العربية إلى 8% فقط من عدد الفحوصات في البلاد.