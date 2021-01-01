مواطنو كيسان يحتجون على عمليات تجريف اراضيهم

بيت لحم /سما/

احتج عدد من المواطنين في قرية كيسان البدوية الى الشرق من بيت لحم على قيام قوات الاحتلال بالاستمرار في اعمال التجريف لاراضيهم الواسعة في محيط مستوطنة “ايبي هناحل ” المقامة على اراضي القرية من اجل توسيعها.

وخلال عملية الاحتجاج تصدى الجنود للمواطنين المحتجين ومنعوهم من الوصول الى الارض التي تقوم جرافات الاحتلال بتغيير معالمها عن طريق التجريف التي تتم تحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المسلحين.

وقال نشطاء من القرية ان عملية التجريف بعد ان اعلنت قوات الاحتلال مصادرتها قبل ايام وادت عمليات التجريف الى تقطيع عشرات الاشجار المزروعة منذ سنين موضحين ان الهدف من ذلك هو لتوسيع المستوطنة.