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مواطنو كيسان يحتجون على عمليات تجريف اراضيهم

الإثنين 09 أغسطس 2021 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنو كيسان يحتجون على عمليات تجريف اراضيهم



بيت لحم /سما/

احتج عدد من المواطنين في قرية كيسان البدوية الى الشرق من بيت لحم على قيام قوات الاحتلال بالاستمرار في اعمال التجريف لاراضيهم الواسعة في محيط مستوطنة “ايبي هناحل ” المقامة على اراضي القرية من اجل توسيعها.

وخلال عملية الاحتجاج تصدى الجنود للمواطنين المحتجين ومنعوهم من الوصول الى الارض التي تقوم جرافات الاحتلال بتغيير معالمها عن طريق التجريف التي تتم تحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المسلحين.

وقال نشطاء من القرية ان عملية التجريف بعد ان اعلنت قوات الاحتلال مصادرتها قبل ايام وادت عمليات التجريف الى تقطيع عشرات الاشجار المزروعة منذ سنين موضحين ان الهدف من ذلك هو لتوسيع المستوطنة.

#قرية كيسان #قوات الاحتلال #اعمال التجريف #استيطان

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