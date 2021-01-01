“النيابة” والشرطة تباشران التحقيق والتحري بواقعة وفاة مواطن في جنين

جنين /سما/

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة مواطن 32 عاماً في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين .

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأنه وبناءً على إتصال لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وقوع إطلاق نار ووجود عدد من المصابين تم تحويلهم لمستشفى جنين الحكومي، تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمشفى وللمكان في البلدة، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين متأثراً بإصابته .

وأضاف ارزيقات بأن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.

واكد ان قوات كبيرة من الاجهزة الامنية توجهت للبلده لحفظ الامن والنظام العام في البلده.