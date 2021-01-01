شاب من حورة ضحية حادث غرق بيافا

القدس المحتلة /سما/

لقي الشاب أحمد ماجد أبو القيعان (26 عاما) من قرية حورة بالداخل مصرعه غرقا في شاطئ يافا، أمس الأحد.

وجرى التعرف على جثة ضحية الحادث، اليوم الإثنين، بعد أن كانت الطواقم الطبية التابعة لمؤسسة “نجمة داود الحمراء” قد أعلنت، مساء أمس، تعرض شخص للغرق في شاطئ “تشارلز كلو” بيافا. وأجرت الطواقم الطبية عمليات إنعاش للشاب إلا أن كافة المحاولات لإنقاذ حياته باءت بالفشل وتم إقرار وفاته.

وذكرت مصادر في النقب أن الشاب أبو القيعان هو الضحية الرابعة من أبناء عائلته الذين لقوا مصارعهم في حوادث الغرق.

يذكر أنه عُثر، مساء يوم 28 تموز/ يوليو 2021، على جثّة الشاب موسى أبو ديّة (38 عاما) من بيت لحم، الذي غرق في شاطئ يافا، ولقي سامر أحمد مقازحة (46 عاما) من الناصرة ونجله حسام (10 أعوام) مصرعيهما غرقا في شاطئ عكا، يوم 28 تموز/ يوليو 2021.