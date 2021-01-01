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قوات الاحتلال تقوم بتركيب برج عسكري على جبل “صبيح” في نابلس

الإثنين 09 أغسطس 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقوم بتركيب برج عسكري على جبل “صبيح” في نابلس



نابلس /سما/

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال قامت بتركيب برج عسكري على جبل “صبيح”، الواقع بين القرى قبلان، ويتما وبيتا جنوب نابلس.

ولا تزال المواجهات مستمرة في بلدة بيتا منذ شهر أيار الماضي، لحماية الجبل من الاستيطان والمستوطنين ومنع إقامة بؤرة استيطانية على قمته، وأسفرت المواجهات عن استشهاد 6 مواطنين وهم: عماد دويكات، وشادي الشرفا، وأحمد بني شمسة، ومحمد سعيد حمايل، وزكريا حمايل وعيسى برهم.

وكان المستوطنون قد أخلوا بؤرة “افتيار” التي أقاموها على الجبل مع الإبقاء على المباني، وفقًا لاتفاق مع حكومة الاحتلال، تمهيدًا لإجراء خطوات استيطانية في المنطقة لاحقًا.

#هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #جبل صبيح #بلدة بيتا #نابلس

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