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الشرطة تقبض على مشتبه به بإطلاق نار في حفل زفاف ببيت لحم

الإثنين 09 أغسطس 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مشتبه به بإطلاق نار في حفل زفاف ببيت لحم



بيت لحم /سما/

قبضت الشرطة اليوم على مشتبه به بإطلاق نار في حفل زفاف أقيم بمحافظة بيت لحم وضبطت بحوزته السلاح المستخدم بإطلاق النار.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن معلومات وردت لفرع المباحث العامة بشرطة المحافظة حول قيام شخص باستخدام سلاح ناري وإطلاق النار من خلاله في حفل زفاف.

وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه بشخص والقبض عليه وضبط بحوزته السلاح المستخدم بإطلاق النار.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به والسلاح المضبوط لحين إحالته والمضبوطات لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #اطلاق نار

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