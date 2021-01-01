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فلسطين تقدم دعما فوريا وعاجلا إلى تونس

الإثنين 09 أغسطس 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تقدم دعما فوريا وعاجلا إلى تونس



تونس /سما/

بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سلّم سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، اليوم الاثنين، 50 جهاز مكثِّف أكسجين لإدارة الصحة العسكرية بالمستشفى العسكري في تونس.

وحضر التسليم، السفير المناوب عمر دقة، ومدير ادارة الصحة العسكرية بتونس الفريق مصطفى الفرجاني، ومدير المستشفى العسكري فتحي المطوسي.

وقال السفير الفاهوم: تم اليوم تسليم 50 جهاز مكثف اكسجين لإدارة الصحة العسكرية في تونس، كدعم فوري وعاجل وفق الامكانيات الفلسطينية المتاحة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تفاعل وحراك الشعب الفلسطيني لنصرة أشقائهم في تونس في معركتها لمجابهة فيروس "كورونا".

وتابع السفير الفاهوم، أنه بتوجيهات من الرئيس تم تقديم هذه الأجهزة، رغم قلة الإمكانيات المتاحة لنا، إلا أن الرئيس والشعب الفلسطيني يقدّرون لتونس وشعبها الشقيق وقوفهم إلى جانب شعبنا وقضيته.

وأشار إلى أن هذه اللفتة تعبر عن مدى حب شعبنا الفلسطيني وتقديره للأشقاء في تونس المناصرين لشعبنا وقضيته دائما.

#الرئيس عباس #هائل الفاهوم #مساعدات طبية #فلسطين #تونس

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